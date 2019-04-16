Белорусские школьницы завоевали две золотые медали на экологической олимпиаде в Кении, которая проходит в эти дни в Найроби. Полина Боровикова и Мария Лаврива обошли 550 юных экологов из 18-ти стран. Авторы проектов - учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения награждены золотыми медалями и специальными сертификатами. Ежегодная олимпиада Golden Climate - масштабный международный конкурс, который направлен на продвижение глобального понимания экологических проблем среди молодежи.