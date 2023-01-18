Белорусские школы на 94,5 % укомплектованы военруками

"Укомплектованность неплохая, но работы еще достаточно. В отличие от прошлого года у нас появилась полная инструкция по работе руководителей по военно-патриотическому воспитанию. Мы расписали там все максимально подробно, чтобы военрук взял ее, открыл и смог работать. Если надо повысить квалификацию, пожалуйста, можно обратиться в областной институт развития образования, если надо получить педагогическую компоненту - в Академию последипломного образования. Отучишься один год дистанционно и бесплатно, но нужно будет потом пять лет поработать в учреждении образования", - рассказал Андрей Иванец.