Белорусские Силичи и Логойск возглавили рейтинг курортов стран СНГ

Сезон лыж и сноубордов в самом разгаре. Наши горнолыжные курорты работают на полную катушку. Причем покоряют белорусские склоны не только соотечественники, но и гости из-за границы.

Но все же бытует мнение, что за настоящим экстримом нужно ехать в Альпы, Закопане или Карпаты. Даже не попробовав покататься в наших Силичах, люди едут искать приключения за границу. А действительно ли стоит проезжать тысячи километров, чтобы спуститься с горы на лыжах или сноуборде? Ведь белорусские горнолыжные курорты тоже в топе.

Такого же мнения, кстати, придерживается и российское аналитическое агентство "Тур-Стат". На основе его интернет-опроса два белорусских курорта - Силичи и Логойск - возглавили рейтинг курортов стран СНГ. В пятерку также вошли курорты Казахстана, Азербайджана, Армении и Кыргызстана. Но лидерами списка стали именно белорусские курорты. Так стоит ли за зимним экстримом ехать за тридевять земель, разбирался Юрий Шевчук.

Украинский Буковель, польский Закопане, словацкая Ясна - три самых популярных направления, по которым в последнее время все чаще отправляются белорусские любители зимнего экстрима. Покататься там есть где. Только в одном Буковеле 50 километров трасс, 14 подъемников и 5 гор, которые связаны между собой спусками. Не зря этот курорт считается самым крупным в Восточной Европе.

Видео было снято в этом году. На заснеженные склоны Буковеля вновь приехали тысячи белорусских туристов. Среди них и корреспонденты Агентства теленовостей, поэтому этот материал мы в буквальном смысле пропустили через себя. Нам есть о чем рассказать. Итак, плюсы и минусы самого крупного зимнего курорта Восточной Европы в сравнении с белорусскими горнолыжками.

Горнолыжный курорт, как театр, начинается с вешалки. Вот только если в первом случае главное - снять пальто, то во втором - подобрать подходящие ботинки. Причем неважно, на чем ты планируешь кататься - на лыжах или сноуборде, главное - чтобы ботинок сидел. Переодеваемся в уютном и просторном пункте проката. Благодаря тому что терминалов выдачи в достатке, очередей нет. В Буковеле с этим показателем есть некоторые вопросы.

На самом курорте пунктов проката всего несколько штук. С учетом того, что людей очень много, места всем не хватает. Можно взять оборудование в аренду у местных, но гарантию качества они не дают, да и с ценой - как договоришься.





В Силичах - четкий прейскурант цен и только качественное оборудование.

Инструктор Максим согласился прокатиться с нами и все показать. В первую очередь отправляемся на стандартный и самый популярный спуск. Здесь все в шаговой доступности, не надо полчаса ехать на подъемнике, чтобы добраться в нужную точку. Рядом зона для учеников, спуски, расположенные прямо и правее, для лыжников и сноубордистов среднего уровня, а тем, кто любит ощущения поэкстремальнее, налево.

Понятно, что в Буковеле таких крутых спусков куда больше, да и трассы длиннее, но у нас тоже есть весьма опасные участки. Некоторые из них даже опытные лыжники "берут", лишь спустившись на середину склона. Сравнить два курорта мы попросили лыжницу Карину, которая накануне вернулась из Буковеля. Девушка говорит, что, поскольку отдыхала с ребенком, в основном каталась на легких и безопасных трассах. Здесь чаша весов снова склонилась в пользу Силичей. Наш курорт идеально подходит для детских катаний. Разнообразие трасс и доступность цен привлекают в Силичи и заграничных посетителей. Самые частые гости - россияне. Из Смоленска даже организовываются туры в белорусские Силичи. По словам туристов из соседней страны, самый большой плюс белорусских курортов - это цена. Она намного ниже, чем в той же России. К сервису, инфраструктуре и трассам тоже никаких вопросов.

Это интервью с сноубордистом Андреем мы записали на горнолыжном курорте Сорочаны. Это место, которое открыли в начале нулевых, еще называют подмосковной Швейцарией. Местами холмы нарастили искусственно. Неплохая идея для дальнейшего развития тех же Силичей. Сегодня высота самой большой горы в Сорочанах 225 метров. От нее в разные стороны разбегаются горнолыжные трассы на любой вкус. Всего 10 склонов разной степени сложности и 5 подъемников.

Сорочаны занимают третье место среди горнолыжных курортов России. Золото и серебро у склонов с естественным рельефом - таких, как Сочи. С подобными местами сложно конкурировать, поэтому белорусам нужно искать свои фишки.

Продвигать движение сноуборда в Беларуси Михаил начал 10 лет назад. Стартовал всего с десятка досок. Сегодня у него с партнером не только магазин, где можно купить все необходимое для катания, но и пункт проката. Кстати, низкие цены - это одна из фишек, которой здесь завлекают. Миша рассказывает, что в первую очередь они делают ставку не на заработок, а на продвижение зимних видов спорта.

Продолжить беседу Михаил предложил в более привычном для него месте - на склоне. В Смолевичский район не поехали, ведь в Минске тоже есть своя горнолыжка.

Горнолыжный центр "Солнечная долина" похвастаться такими крутыми склонами, как Буковель или Закопане, не может, но зато это идеальное место для того, чтобы научиться кататься на лыжах или сноуборде. Иначе говоря, для новичков. Это тот редкий случай, когда лыжник решил стать на сноуборд. Здесь, в "Солнечной долине", реально ли обучиться кататься на сноуборде буквально за несколько часов?

Пологая трасса без резких поворотов и склонов. Конечно, в Буковеле тоже такая есть. Но зачем ехать за 900 километров, чтобы научиться элементарным навыкам катания, если это можно сделать и здесь? Конечно, можно рискнуть, как этот сноубордист…

Но лучше научиться дома. Тем более что наши инструкторы возьмут за час обучения всего 25 рублей, в Украине - минимум 25 долларов. В Европе школа лыжника и сноубордиста и вовсе дорогое удовольствие - от 30 евро. О том, что движемся в правильном направлении, Михаил не сомневается. А ему уж точно есть с чем сравнивать. Его компания еженедельно организовывает туры на крупные горнолыжные курорты.

И еще несколько моментов, о которых стоит подумать перед тем, как поехать покорять склоны Карпат или Альп. Чтобы добраться до наших курортов, не нужно проходить границу, тратить сутки на дорогу и снимать дорогостоящие гостиницы. Работают наши Силичи до часа ночи, а вот в Буковеле вас попросят покинуть комплекс уже в полвосьмого вечера, в Австрии или Швейцарии и того раньше. После трех дня там уже не принято кататься. Так или иначе, каждый делает свой выбор сам, а мы всего лишь обратили внимание на некоторые плюсы наших горнолыжных курортов, которые мы порой почему-то не замечаем.