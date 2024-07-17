Белорусские силовики изъяли крупнейшую партию наркотиков в истории страны: пока задержано 5 человек, среди них белорусы и поляки

В Беларуси изъята крупнейшая партия запрещенных веществ в истории страны - это свыше тонны различных наркотиков. Их канал поставки пресечен в ходе реализации совместной спецоперации МВД и ГТК. Об итогах пресс-конференции двух ведомств расскажет Алена Лешкевич.

Более тонны психотропа на 28 млн долларов. Такая партия, как поделились в МВД, встречается нечасто, и ее можно назвать самой крупной в истории Беларуси.





Несколько лет назад была партия на 400 кг. Перевозили наркотик4 СМС и гашишв запасных колесах фур. Замаскировано запрещенное вещество было в продукции для "Макдональдсов", то есть спрятана под полуфабрикатами для известных ресторанов. Чтобы запутать кинологов и их собак, перевозчики смазывали брикеты с психотропами перцем.

Геннадий Казакевич,замминистра внутренних дел Беларуси: За последние несколько лет этот самая крупная партия. Как я уже говорил, в конце 2023 и в начале 2024 годов совместно с таможенными органами был пресечен еще один канал. Количество изъятых наркотиков превышало 600 кг. Это только что мы изъяли из незаконного оборота. Можно себе представить, каких объемов эти каналы могли достигать.





Белорусскими силовиками изъято 1077 кг запрещенных веществ

Первую часть, более 184 кг гашиша, брестские таможенники выявили в пункте пропуска "Козловичи" при досмотре польского грузовика благодаря системе управления рисками





Эдуард Данилович, зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси: Меняли перевозчиков, транспортные средства, пункты пропуска. По нашей информации данный канал действовал несколько месяцев. С учетом сложности схемы данного канала невозможно было идентифицировать эту группу на первоначальном этапе ее действия.

При попытке вывезти в Россию вторую партию Витебской таможней задержан соучастник – белорус. Он уже к этому времени получил информацию от подельников о задержании и выбросил колеса в лесу

Но найти психотроп все же удалось. Общий вес изъятого - более тонны.





Информация о задержании по линии Интерпола будет передана польским правоохранителям, сообщили в МВД нашей страны.