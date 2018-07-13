ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Страну сегодня накроют дожди и грозы, по югу-востоку возможен град. При этом будет жарко - плюс 26. В некоторых районах Гомельской и Могилевской областей до 28. Также дождливо и тепло будет и на выходных.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все