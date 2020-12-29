Белорусские синоптики вновь предупреждают о сильном гололеде

Особенно скользко будет сегодня. До минус 8 по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской области. Объявлен красный уровень опасности. Неприятных ощущений добавляет и сильный ветер – его порывы местами достигают 20 метров в секунду. Особую осторожность в таких условиях необходимо проявлять как водителям, так и пешеходам. Гололедица сохранится и завтра.