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Белорусские синоптики вновь предупреждают о сильном гололеде

Особенно скользко будет сегодня. До минус 8 по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской области. Объявлен красный уровень опасности. Неприятных ощущений добавляет и сильный ветер – его порывы местами достигают 20 метров в секунду. Особую осторожность в таких условиях необходимо проявлять как водителям, так и пешеходам. Гололедица сохранится и завтра.

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