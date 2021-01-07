ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусские синоптики вновь предупреждают о сильном гололеде

Особенно скользко будет сегодня. Также ожидается мокрый снег и до 3 градусов со знаком плюс.

В предстоящие выходные в Беларуси установится зимний характер погоды. Температура воздуха будет постепенно понижаться и в конце недели опустится до обычных для января значений. На значительной части территории страны установится снежный покров.

В связи с ухудшением погодных условий в ГАИ еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД. Всем участникам дорожного движения стоит быть предельно внимательными. На отдельных участках ожидается гололедица и туман.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все