Белорусские следователи инициируют сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков

Новые случаи жестокости польского режима. Сбежавший в Беларусь военнослужащий Эмиль Чечко рассказал об убийстве более 240 человек. В ходе расследования уголовного дела польский солдат признался, что с 8 июня прошлого года он вместе с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка в Польше. Кроме того, он неоднократно являлся свидетелем таких преступлений.



Исходя из показаний Чечко, среди убитых беженцы, которые шли через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, и даже двое волонтеров. Со слов военнослужащего, тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесу. Кроме того, об участии в совершении казней ему рассказывали сослуживцы.



Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси:

Исходя из полученных сведений и для установления объективных доказательств, в Министерство иностранных дел направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующие международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана. Следственный комитет Беларуси инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности - в Германию. Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков.