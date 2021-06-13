Белорусские спасатели готовятся к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

Мы сегодня начинаем готовить спортсменов с юного возраста. С 12 лет ребята начинают тренироваться, чтобы достичь высот, То, что они сегодня показывают, это несоизмеримые результаты и огромный труд и спортсменов, и тренеров. И мы горды тем, что первые чемпионы мира остаются в строю, хотя прошло почти 20 лет. Их работа позволяет достигать высоких результатов

Владимир Ващенко, председатель исполкома Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта

