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Белорусские спасатели и съемочная группа АТН вылетели в Турцию
Белорусские спасатели вместе с командой АТН Белтелерадиокомпании отправились в Турцию. Отряд "ЗУБР" там будет проводить поисково-спасательные работы, журналисты - обеспечивать информационное сопровождение миссии. Уже известно, что продлится она 12 дней, но с учетом необходимости командировка может быть продлена.
Напомним, что это поручение главы государства. Утром 8 февраля вылетела первая группа: 32 человека с экипировкой, в том числе и кинологи с собаками. По заверению министра по чрезвычайным ситуациям, который провожал команду, отряд имеет навыки для проведения всего спектра поисково-спасательных работ.
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