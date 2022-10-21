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Белорусские спасатели наградили съемочную группу АТН

Белорусские спасатели отметили работу съемочной группы Агентства теленовостей. На торжественном собрании в Университете гражданской защиты огнеборцы чествовали лучших спасателей. В первую очередь это касалось участников сборной страны по пожарно-спасательному спорту, которые не так давно вернулись из Узбекистана, где Беларусь заняла первое место в общекомандном зачете. На протяжении всего первенства наша съемочная группа работала в Самарканде, где и проходила пожарная олимпиада. Корреспондент Владимир Королев и телеоператор Анатолий Долотовский удостоились благодарности из рук министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского.

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