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Белорусские спасатели награждены за ликвидацию последствий землетрясения в Турции
За инициативные и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ в зоне бедствия Президент Беларуси наградил бойцов спецподразделения спасателей "ЗУБР" за помощь в ликвидации последствий февральских землетрясений в Турции. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. 7 человек отмечены медалью "За отличие". Члены отряда "ЗУБР" неделю посменно разбирали завалы и помогали искать выживших в турецком городе Кахраманмараше.
Нашли женщину и девушку, мать и дочку. Они находились у себя в квартире в душевой. Когда уже я к ним залез, я был удивлен: они находились на корточках в маленькой душевой кабинке, метр квадратный той кабинки, а они находились на корточках. Это уже проходили, наверное, четвертые сутки. Они находились там без еды, без воды. У нас были мысли - спасти людей, как можно больше помочь людям, которые оказались в бедствии
За время своей миссии в Турции белорусские спасатели смогли достать из-под завалов живыми 6 человек. Медали вручат спасателям в субботу, 22 июля - в канун их профессионального праздника.
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