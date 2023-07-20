Белорусские спасатели награждены за ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Нашли женщину и девушку, мать и дочку. Они находились у себя в квартире в душевой. Когда уже я к ним залез, я был удивлен: они находились на корточках в маленькой душевой кабинке, метр квадратный той кабинки, а они находились на корточках. Это уже проходили, наверное, четвертые сутки. Они находились там без еды, без воды. У нас были мысли - спасти людей, как можно больше помочь людям, которые оказались в бедствии

Дмитрий Мельник, оперативный дежурный центра оперативного управления РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси