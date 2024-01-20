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Белорусские спасатели отдали дань памяти товарищам, погибшим при исполнении служебного долга

Выполнили служебный долг до конца. Спасатели отдали дань памяти товарищам, не вернувшимся с боевого дежурства.

Богослужения в память о работниках пожарной службы, погибших при исполнении служебного долга, прошли сегодня в храме-памятнике Всех Святых. Молебен состоялся в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню спасателя. Затем бойцы возложили цветы в крипте храма-памятника, где хранится капсула с землей с мест гибели и захоронения сотрудников спасательного ведомства.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Наши коллеги готовы идти в огонь, воду, на высоту, под воду. И всегда это связано с риском для жизни. К сожалению, предотвратить тяжкие последствия стихии не всегда представляется возможным в силу разных обстоятельств. Погибшие товарищи выполнили свойпрофессиональный долг до конца. Они спасали людей, они ликвидировали различные пожары, они занимались вопросами ликвидации чрезвычайных ситуаций. Их родные, близкие живы, здоровы, мы не можем не участвовать в их судьбе, в их жизни.

Во время выполнения служебного долга в Беларуси погибли 49 работников пожарной службы.

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