Белорусские спасатели отдали дань памяти товарищам, погибшим при исполнении служебного долга

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Наши коллеги готовы идти в огонь, воду, на высоту, под воду. И всегда это связано с риском для жизни. К сожалению, предотвратить тяжкие последствия стихии не всегда представляется возможным в силу разных обстоятельств. Погибшие товарищи выполнили свойпрофессиональный долг до конца. Они спасали людей, они ликвидировали различные пожары, они занимались вопросами ликвидации чрезвычайных ситуаций. Их родные, близкие живы, здоровы, мы не можем не участвовать в их судьбе, в их жизни.