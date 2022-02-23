Белорусские спасатели - победители Международного благотворительного турнира по мини-футболу

Белорусские спасатели стали победителями Международного благотворительного турнира по мини-футболу. Финал прошел накануне в Санкт-Петербурге. Турнир посвящен памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Это спортивное мероприятие, которое традиционно проходит в преддверии 23 февраля. Но для петербургского пожарно-спасательного гарнизона это не только День защитников Отечества, но и День памяти огнеборцев. Золотые медали турнира наша команда разыгрывала со сборной управлений МЧС по районам Санкт-Петербурга. В основное время зрители не увидели забитых голов, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались белорусы - 2:1.



Более 30 лет назад 23 февраля пожар в гостинице "Ленинград" унес жизни девяти огнеборцев.



Спустя четыре года после этой трагедии был организован первый турнир по мини-футболу - спортивный праздник светлой памяти, который впоследствии стал международным.