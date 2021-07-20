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Белорусские спасатели подписали соглашение с православной церковью
Совместная деятельность позволит более эффективно решать важные задачи - поддержание духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю страны. "Наша общая задача - спасение человеческой жизни", - отметил Митрополит Вениамин, зная не понаслышке, насколько сложна служба в МЧС. В свою очередь глава спасательного ведомства Вадим Синявский подчеркнул: для представителей профессии, связанной с риском для жизни и здоровья, важно быть уверенным в своей правоте при исполнении служебного долга и всегда иметь возможность получить поддержку и наставничество.
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