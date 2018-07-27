Белорусские спасатели помогают сражаться со стихией в Латвии

Экипаж вертолета Ми-8 из 6 бойцов МЧС сегодня начал работу с семи утра. Вместе с летчиками из Вооруженных сил Литвы и Латвии белорусы проведут эвакуацию местных жителей из района бедствия. По данным сайта спасательной службы Латвии, несмотря на работу, в Талсинском районе во многих местах не только по-прежнему горят торфяники, но происходит горение и открытого пламени. По некоторым оценкам, тушить пожар придется еще около недели. Напомним, вчера белорусский вертолет Ми-8 по поручению Главы государства Александра Лукашенко отправился на ликвидацию пожара в соседнюю страну. За вчерашний день экипаж провел 20 сливов воды на очаги возгорания.