Белорусские спасатели продолжают оказывать помощь турецкому народу

В зонах бедствия полным ходом идут разборы завалов. Белорусские спасатели в числе международных миссий продолжают оказывать свою помощь в Турции.

Наши специалисты отряда "ЗУБР" работают посменно в режиме 24 на 7. В эпицентре событий и съемочная группа АТН.