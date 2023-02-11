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Белорусские спасатели продолжают оказывать помощь турецкому народу

В зонах бедствия полным ходом идут разборы завалов. Белорусские спасатели в числе международных миссий продолжают оказывать свою помощь в Турции.

Наши специалисты отряда "ЗУБР" работают посменно в режиме 24 на 7. В эпицентре событий и съемочная группа АТН.

Новости с места событий у Юрия Шевчука. Подробности в видео.

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