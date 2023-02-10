Белорусские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Турции

В числе международных миссий, которые оказывают помощь Турции, работают и белорусские спасатели. Наш отряд "ЗУБР" в тандеме со своими российскими коллегами провели накануне поисково-спасательную операцию в центре города. Несколько человек удалось достать из-под завалов живыми.

На месте событий продолжает находиться специальный корреспондент АТН Юрий Шевчук. Вместе со спасателями на руинах трудятся и волонтеры. Сарвец приехал сюда из другого региона. Отправился сразу, как узнал о случившемся. А чтобы допустили к спасательным работам, даже купил за свой счет всю нужную амуницию.



Эти дни самые важные, поскольку оставляют людям под руинами еще какой-то шанс на спасение. Еще через пару дней продолжатся лишь поисковые работы.