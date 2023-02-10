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Белорусские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Турции
В числе международных миссий, которые оказывают помощь Турции, работают и белорусские спасатели. Наш отряд "ЗУБР" в тандеме со своими российскими коллегами провели накануне поисково-спасательную операцию в центре города.
Несколько человек удалось достать из-под завалов живыми.
На месте событий продолжает находиться специальный корреспондент АТН Юрий Шевчук. Вместе со спасателями на руинах трудятся и волонтеры. Сарвец приехал сюда из другого региона. Отправился сразу, как узнал о случившемся. А чтобы допустили к спасательным работам, даже купил за свой счет всю нужную амуницию.
Эти дни самые важные, поскольку оставляют людям под руинами еще какой-то шанс на спасение. Еще через пару дней продолжатся лишь поисковые работы.
Вечер, когда произошло землетрясение, был достаточно холодным для этих мест, поэтому почти все люди находились дома.
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