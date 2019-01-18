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Белорусские спасатели прошли крещенское купание одними из первых

Одними из первых прошли крещенское купание на Цнянском водохранилище белорусские спасатели. В Минске и окрестностях в этом году организованы 7 подобных точек. Всего по стране будут работать более сотни купелей. В этих местах будут дежурить медики, милиционеры и спасатели.

Ожидается, что в этом году в крещенских купаниях в Беларуси примут участие более 160 тысяч человек. Специальные места организованы в десятках точек по всей стране, а пройти обряд будет возможно и весь завтрашний день. И хоть традиционных крещенских морозов сегодня не прогнозировали, ветреная погода действительно показала, что окунания не только акт очищения духа, но и проверка тела.

Обряд погружения в воду для сотрудников МЧС уже стал традицией в канун своего профессионального праздника. Отметим, что окунуться в иордани сегодня собрались как спасатели, так и члены их семей.

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