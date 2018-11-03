Белорусские спасатели вернулись из Турции

Опыт и навыки белорусских профессионалов ценят и за рубежом. Наши спасатели вернулись из Турции. Экипаж МЧС принимал участие в тушении одного из самых сложных видов возгораний - лесных пожаров в горах. Работа длилась полгода. В сложных условиях высокогорья и жаркого климата экипаж вертолета Ми-8 выполнил 120 боевых вылетов - осуществил почти полтысячи сливов на очаги пожара.