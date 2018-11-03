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Белорусские спасатели вернулись из Турции
Опыт и навыки белорусских профессионалов ценят и за рубежом. Наши спасатели вернулись из Турции. Экипаж МЧС принимал участие в тушении одного из самых сложных видов возгораний - лесных пожаров в горах. Работа длилась полгода. В сложных условиях высокогорья и жаркого климата экипаж вертолета Ми-8 выполнил 120 боевых вылетов - осуществил почти полтысячи сливов на очаги пожара.
В рамках международной миссии помощи в ликвидации возгораний в Турции и обслуживании техники участвовали два десятка специалистов белорусской авиации МЧС.
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