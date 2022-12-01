Белорусские спасатели вернулись из Турции после помощи в ликвидации пожаров

Авиация МЧС вернулась в Беларусь из Турции после помощи в ликвидации пожаров. Об этом пишет БелТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.



На аэродроме Липки совершили посадку вертолеты Ми-8, которые вернулись из Турции после выполнения задач по тушению пожаров в горной местности. Перелет на аэродром базирования выполнялся из турецкого аэропорта Трабзон с посадками в городах Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Саратов, Калуга и Витебск. Экипажи встретил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов.



Всего в этом году на территории Турции дежурили два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и Ми-26. Авиаторы МЧС Беларуси в этом году принимали участие в тушении крупнейших лесных пожаров в районе городов Измир, Анталия, Аланья, Сеферихисар, Мармарис и Каш. Всего с начала своей миссии белорусские авиаторы выполнили 265 вылетов с общим налетом 460 часов, на очаги пожаров совершено более 1135 сливов воды и сброшено 4833 т воды, а также перевезен 41 пассажир.



Белорусские спасатели уже почти 15 лет оказывают помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций другим странам. Авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.