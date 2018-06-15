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Белорусские спасатели возвращаются из Украины на родину

Белорусские спасатели возвращаются на родину. Накануне колонна доставила гуманитарную помощь в прифронтовые районы Украины. Груз был передан администрациям Донецкой и Луганской областей. Перечень товаров согласован с украинской стороной. Мебель и холодильники предназначены для образовательных и лечебных учреждений региона. Это значит, что к началу учебного года школы Донбасса получат новые парты, шкафы и стулья.

Сейчас колонна находится в Харькове. Сегодня белорусских спасателей ждет переезд в Минск через Киев.

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