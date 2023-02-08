Белорусские спасатели вылетели в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения

Военный Ил-76 вылетел в Турцию. Вместе с отрядом спасателей "ЗУБР" МЧСБеларуси на борту и съемочная группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Напомним, что по поручению главы государства оперативно была сформирована команда спасателей для оказания помощи турецкой стороне.