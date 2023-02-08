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Белорусские спасатели вылетели в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения

Военный Ил-76 вылетел в Турцию. Вместе с отрядом спасателей "ЗУБР" МЧСБеларуси на борту и съемочная группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Напомним, что по поручению главы государства оперативно была сформирована команда спасателей для оказания помощи турецкой стороне.

Накануне в Мачулищах белорусские военнослужащие совместно с представителями МЧС совершили погрузку специальной техники.

Вся команда спасателей и журналистов прошла процедуру оформления. Юрий Шевчукс борта самолета передал последнюю информацию. Подробности в видео.

Фото:БелТА

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