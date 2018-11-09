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Беларусь стала одним из инициаторов создания Ассоциации детской паллиативной помощи

В столице на международной конференции обсуждаются вопросы оказания помощи тяжелобольным детям и их семьям. В год подопечными Белорусского детского хосписа в Минске становятся примерно 250 детей. По республике тех, кому нужен особенный уход, более 2 000.

Беларусь стала одним из инициаторов создания Ассоциации детской паллиативной помощи стран Восточной Европы и Центральной Азии. Планируется, что организация начнет свою работу в следующем году.

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