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Белорусские спортсмены готовятся к 8 Марта - подробности в "Главном эфире"
Как быт спортсменов, когда сборы сменяют соревнования, позволяет им не упускать такие прекрасные праздники, как 8 Марта? Наша творческая команда попыталась разузнать - как наши ребята поздравляют своих спутниц, и особенно это делают на расстоянии. Сегодня в "Главном эфире" - место спортивно-праздничному репортажу. Узнали, как цветут тюльпаны, как возрастает нагрузка на продавцов цветов. сняли немало красивых планов весеннего Минска. И даже помогли нашему фристайлисту Павлу Дику, который в эти дни готовился стартовать на чемпионате мира по лыжной акробатике.
Репортаж, где много тюльпанов и совсем не много спорта, смотрите сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".
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