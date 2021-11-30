Белорусские спортсмены - кандидаты на участие в Олимпийских играх в Пекине вакцинировались от коронавируса

Активно продолжают вакцинироваться от коронавируса белорусские спортсмены. Прививки сделали абсолютно все потенциальные участники зимних Олимпийских игр, которых в будущем году примет Пекин. Наличие сертификата о вакцинации во многом облегчает нашим атлетам перемещение по различным международным стартам. А на Играх четырехлетия в столице Китая будут приняты жесткие профилактические меры по борьбе с COVID-19. Тем, кто прививку не сделал, нужно будет отбыть трехнедельный карантин.



После Игр в Токио Республиканский научно-практический центр провел анализ, и теперь объем и перечень медицинских наименований претерпит изменения. В первую очередь это касается специфики зимних Олимпийских игр. Акцент сделают на препараты, направленные на профилактику различных вирусных инфекций и переохлаждений. Наша аптечка будет содержать все необходимое для оказания первой медицинской помощи, также в случае надобности можно обратиться в местную аккредитованную клинику.