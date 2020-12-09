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Белорусские спортсмены хотят спокойно готовиться к важным стартам
Спортивная инфраструктура - основа побед и ярких выступлений наших атлетов на самых главных мировых соревнованиях. Она продолжает развиваться в Беларуси для всех видов спорта. Самые масштабные спортобъекты стали известны всему миру благодаря чемпионату мира по хоккею - 2014 и II Европейским играм - 2019. А мировые форумы и чемпионаты Европы за всю историю и вовсе сложно пересчитать.
В стране функционируют более 23 тысяч физкультурно-спортивных объектов, в отрасли задействованы более 38 тысяч специалистов
В канун Олимпийских игр, когда белорусские спортсмены работают не только на свое имя, но и на развитие мирового спортивного движения, позиция и временные ограничения Международного олимпийского комитета в отношении НОК Беларуси вызывают массу вопросов.
Белорусские спортсмены на Олимпийских играх славились не только самоотверженной борьбой, но и честным отношением к любому оппоненту. А соревнования в нашей стране на спортивных сооружениях всегда проходили и будут проходить на самом высоком уровне.
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