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Белорусские спортсмены подписывают открытое обращение к общественности
Белорусские спортсмены, как действующие, так и те, кто завершил карьеру, продолжают присоединяться к подписавшимся под открытым обращением к общественности. Для многих не понятны призывы лишить нашу сборную возможности выступать на ближайших Олимпийских играх под национальным флагом. А мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо, Валентина Николаевна, сама в прошлом тоже спортсменка, призналась, что такого обращения от белорусов она ожидала уже давно.
Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.
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