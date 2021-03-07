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Белорусские спортсмены поздравляют с 8 Марта
Белорусские спортсмены в канун 8 Марта стараются все сделать для того, чтобы еще раз сказать главные слова своей спутнице и сопроводить их цветами. Пусть даже расстояние вновь вносит свои коррективы: в профессиональном спорте свое расписание. Зачастую без оглядки на календарь.
Часто говорят, что у белорусского спорта женское лицо, что представительницы прекрасной половины национальных команд демонстрировали не раз, поднимаясь на олимпийский пьедестал. Но в любом статусе они остаются девушками, а парни в этот день готовы преодолеть любые преграды. Андрей Козлов - о празднике и спорте.
Минск расцветает
В начале марта в прямом смысле слова. И пусть вас не пугают морозы, которые ненадолго придут к нам на следующей неделе. Это последние зимние схватки. В эти дни, пока столица оживает от зимней спячки…
Наши спортсмены в большей степени находятся на сборах и соревнованиях - кульминация сезона, который живет по правилам осень-весна, очень близка. Отдыхать будем летом, да и то после Олимпиады. В таком плотном расписании и приближался праздник 8 Марта.
Биатлонисты - в Чехии, там финал сезона в Кубке мира. Легкоатлеты завершили чемпионат Европы в помещениях, хоккеисты выступают в плей-офф КХЛ, "Мешков Брест" вот только победил в Лиге чемпионов и собирается выступить в нокаут-раунде. Борцы готовятся к квалификационному олимпийском турниру. В общем, жизнь спортивная кипит настолько, что можно забыть о главном.
Это Казахстан, 8 марта, так совпало, здесь стартует чемпионат мира по лыжной акробатике, где наши ребята, конечно, в числе главных звезд.
А это мы подглядываем за Павлом Диком - наш очень харизматичный спортсмен, который уже знает, что такое медали этапов Кубка мира, вот-вот выйдет на соревновательный склон в рамках главного старта планеты. О, как раз звонит!
Дальше - дело доставки. Это последняя фаза праздничного ритуала.
"Кульминация нашего сюжета - цветы для, кстати, уже невесты Паши Дика"
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