Белорусские спортсмены поздравляют с 8 Марта

Белорусские спортсмены в канун 8 Марта стараются все сделать для того, чтобы еще раз сказать главные слова своей спутнице и сопроводить их цветами. Пусть даже расстояние вновь вносит свои коррективы: в профессиональном спорте свое расписание. Зачастую без оглядки на календарь. Часто говорят, что у белорусского спорта женское лицо, что представительницы прекрасной половины национальных команд демонстрировали не раз, поднимаясь на олимпийский пьедестал. Но в любом статусе они остаются девушками, а парни в этот день готовы преодолеть любые преграды. Андрей Козлов - о празднике и спорте.



Наши спортсмены в большей степени находятся на сборах и соревнованиях - кульминация сезона, который живет по правилам осень-весна, очень близка. Отдыхать будем летом, да и то после Олимпиады. В таком плотном расписании и приближался праздник 8 Марта.



Биатлонисты - в Чехии, там финал сезона в Кубке мира. Легкоатлеты завершили чемпионат Европы в помещениях, хоккеисты выступают в плей-офф КХЛ, "Мешков Брест" вот только победил в Лиге чемпионов и собирается выступить в нокаут-раунде. Борцы готовятся к квалификационному олимпийском турниру. В общем, жизнь спортивная кипит настолько, что можно забыть о главном.



Это Казахстан, 8 марта, так совпало, здесь стартует чемпионат мира по лыжной акробатике, где наши ребята, конечно, в числе главных звезд.



А это мы подглядываем за Павлом Диком - наш очень харизматичный спортсмен, который уже знает, что такое медали этапов Кубка мира, вот-вот выйдет на соревновательный склон в рамках главного старта планеты. О, как раз звонит!

