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Белорусские спортсмены продолжают отстаивать свое право выступать под национальным флагом
Сергей Рутенко, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов:
"Подписью этого письма хотел показать, что поддерживаю ту часть спортивного сообщества, которая хочет продолжать в работе своей прославлять нашу страну, показывать высокие результаты. Если почитать внимательно это письмо, здесь нет никаких политических акцентов. То есть есть призыв к конструктивизму, здоровому, нормальному общению между людьми разных взглядов и самое главное - в этом письме указывается то, что хотим спокойно работать, спокойно выступать, а остальные действия оставить для профессионалов другой сферы. Я сколько раз с людьми общался, мне не могут внятно объяснить какую-то свою позицию, поэтому, конечно же, призывы к каким-то непонятным вещам не несут никакого конструктивизма. Безусловно, на мой взгляд, это мешает готовиться к важным соревнованиям, на которых спортсмены могут выступить и показать хороший результат".
На сегодня почти три с половиной тысячи спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли уже
. Сделать это можно в республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте Athletes.by.
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