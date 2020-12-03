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Белорусские спортсмены продолжают подписывать открытое обращение

Оставить свой голос теперь можно и онлайн. Заработал сайт

www.athletes.by

, где в том числе можно увидеть и всех спортсменов, поддержавших обращение.

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