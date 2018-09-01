В канун нового учебного года белорусские строители преподнесли подарок российским школьникам. В Калуге в новом учебном году первых учеников примет IТ-лицей. Он рассчитан на тысячу человек, пока же здесь будут учиться 550 школьников. В новом лицее - 47 кабинетов, оборудованных по последнему слову техники. А еще просторный актовый зал, столовая, стадион и поле для мини-футбола. Созданы и все условия для детей с ограниченными возможностями. Новый лицей находится в микрорайоне Веснушки, который также возводят белорусские строители. До 2020 года здесь появятся 34 многоэтажных дома. Параллельно строится инфраструктура: детский сад, спортивные площадки, торговые центры.