Белорусские строительные компании приглашены для участия в самых крупных стройках России

Страна не свернула ни один социальный проект, ни один инвестпроект, невзирая ни на какие пандемии, экономические, политические санкции. Открылись такие возможности, такие объемы. Дай Бог, чтобы у нас строителей хватило у себя построить и там заработать.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси