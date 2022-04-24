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Белорусские строительные компании приглашены для участия в самых крупных стройках России
Загрузка строительной индустрии Беларуси будет обеспечена, несмотря на санкции извне. Это касается и экспорта услуг. Наши компании приглашены для участия в самых крупных стройках России. Например, могилевский Стройтрест № 12 возводит в Воронеже так называемую мегашколу.
Межрегиональных проектов будет больше - заявил накануне председатель Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый, встречаясь с коллективом института "Могилевгражданпроект".
Сегодня эта организация работает стабильно, реализуя около 300 проектов по всей стране: это новые детские сады, строительство жилья, в том числе для многодетной категории семей, также проекты в здравоохранении.
Страна не свернула ни один социальный проект, ни один инвестпроект, невзирая ни на какие пандемии, экономические, политические санкции. Открылись такие возможности, такие объемы. Дай Бог, чтобы у нас строителей хватило у себя построить и там заработать.
Производственные мощности института загружены на 100 %, даже больше. У нас сформирован портфель заказов до конца года. Строительство кардиоцеребральноваскулярного корпуса в Могилеве. Огромное здание, высокотехнологичное. Жилой микрорайон Соломинка. По площади и количеству населения это маленькие Белыничи. У нас будет 250 га жилья.
Отдельной темой встречи стало обсуждение проекта кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, свода законов, которые упростят многие процедуры отрасли, но и добавят ответственности. А значит, улучшится качество предпроектных и строительных работ.