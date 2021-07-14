Белорусские студенты-аграрии получили возможность проходить службу в резерве на летних каникулах

Горячие летние дни ожидают и студентов аграрных вузов, которые решили воспользоваться новой возможностью и совместить летние каникулы с военной подготовкой. Это нововведение весенней призывной кампании. Такую альтернативу предложили студентам сельскохозяйственных вузов. Форма оказалась востребованной. Сейчас студенты включаются в армейские будни. 50 ребят пополнили инженерную бригаду в Соснах. Все они будут саперами. В ближайшее время новобранцы примут военную присягу. Первые сборы продлятся до 25 августа. Возможность проходить службу в резерве на летних каникулах студенты аграрных вузов получили в рамках эксперимента Вооруженных сил. Согласно задумке, в течение трех лет студенты пройдут три учебных сбора во время летних каникул. То есть время прохождения службы в резерве для этих молодых людей в виде исключения было сокращено.