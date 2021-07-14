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Белорусские студенты-аграрии получили возможность проходить службу в резерве на летних каникулах
Горячие летние дни ожидают и студентов аграрных вузов, которые решили воспользоваться новой возможностью и совместить летние каникулы с военной подготовкой. Это нововведение весенней призывной кампании. Такую альтернативу предложили студентам сельскохозяйственных вузов. Форма оказалась востребованной. Сейчас студенты включаются в армейские будни. 50 ребят пополнили инженерную бригаду в Соснах. Все они будут саперами. В ближайшее время новобранцы примут военную присягу. Первые сборы продлятся до 25 августа. Возможность проходить службу в резерве на летних каникулах студенты аграрных вузов получили в рамках эксперимента Вооруженных сил. Согласно задумке, в течение трех лет студенты пройдут три учебных сбора во время летних каникул. То есть время прохождения службы в резерве для этих молодых людей в виде исключения было сокращено.
Разработана программа специальная под данных военнослужащих резерва в сокращенном варианте, чтобы мы за полтора месяца могли дать начальные азы начальной военной подготовки и по специальности.
Это очень хорошее альтернативное решение обычной срочной службе, так как мы можем получить две специальности. Первую - гражданскую, вторую - военную. Обучение идет. У нас сейчас строевая, завтра стрельба будет.
В списке учебных заведений, чьи студенты могут рассчитывать на прохождение службы во время каникул, Витебская академия ветеринарной медицины, Горецкая сельхозакадемия, Гродненский аграрный университет и Минский аграрно-технический университет.
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