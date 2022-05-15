Участие в конкурсе по основам безопасности и жизнедеятельности приняли белорусские студенты

На неделю стали спасателями. Студенты из девяти учебных заведений Беларуси приняли участие в конкурсе по основам безопасности и жизнедеятельности. Ребята из разных уголков страны, чья будущая профессия никак не связана со спасением, на базе филиала Института переподготовки МЧС в Светлой Роще сталкивались с различными чрезвычайными ситуациями: эвакуировали людей, провалившихся в подземную шахту, ликвидировали пожар в салоне самолета, спускали пассажиров по надувному трапу, оказывали помощь пострадавшим в ДТП, искали людей под завалами здания, спасали тонущего человека. Организаторы соревнований постарались воссоздать условия происшествий, в которых может оказаться каждый, чтобы на практике обучить студентов правильным действиям в экстремальных ситуациях.



Андрей Юржиц, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Ежегодно проводится этот конкурс. Данные ребята впоследствии, после окончания вуза, смогут прийти на службу в МЧС, если появится такое желание. Вместе с тем все они будут руководителями по окончании вуза. И те знания, которые они получили, пригодятся на практике.

Ирина Старовойтова, первый замминистра образования Беларуси:

Основная цель такого конкурса - это формирование ответственного отношения к личной и общественной безопасности, а также навыков безопасного поведения. Это еще и командная работа, умение понимать друг друга, действовать совместно, и это те личностные качества, которые понадобятся в любой профессиональной деятельности.



По итогам масштабных соревнований лучшими признаны студенты сельскохозяйственной академии в Горках, второе и третье места за Витебским госуниверситетом и БНТУ. В день награждения ребята также смогли пообщаться с руководством МЧС и Минобразования. За все время существования конкурса действиям в экстремальных ситуациях обучились около 4 тысяч студентов.