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Белорусские субтропики в разгар лета. Большой репортаж в "Главном эфире"

Белорусские субтропики в разгар лета. Большой репортаж сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

Лететь к морю - это не актуально! Нынешним летом оно всплыло здесь!

Все главные темы в потоке новостей. В "Главном эфире" на "Беларусь1".

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