Суды продолжают рассматривать уголовные дела, связанные с массовыми беспорядками, совершенные в ходе попытки госпереворота

Белорусские суды продолжают рассматривать уголовные дела, связанные с массовыми беспорядками, акциями протеста, угрозами и оскорблениями в адрес милиционеров и журналистов. 10 лет колонии усиленного режима - это пока самый суровый приговор, вынесенный белорусской Фемидой за преступления, совершенные в ходе попытки госпереворота. Есть уже два подобных прецедента.



Отметим две важные детали. Во-первых, со стороны уже осужденных, тех, кто совершал наиболее тяжкие преступления, вроде наезда на милиционера, слышны слова в стиле - "это было помутнение, я испугался, не знаю, что на меня нашло". И подобный лепет исходит от 45-летних людей.



А во-вторых, четко прослеживается попытка обелить эти преступления подстрекателями августовской атаки на правоохранителей некоторыми инфроресурсами. Дескать, пострадали эти люди от правосудия ни за что. И это очень похоже на то, что они по-прежнему занимаются подстрекательством к нарушению закона. Ведь именно на псевдонезависимые белорусские СМИ, работающие здесь под прикрытием американские и европейские ресурсы, на бывшие СМИ многие возлагают основную ответственность за то, что эти люди сегодня оказались на скамье подсудимых. Масштабы фейков, стилистика подачи информации, откровенная дешевая пропаганда тогда, в августе, подтолкнули многих белорусов на безумные вещи, такие как таран милиционеров, использование коктейлей Молотова, остановка и завладение чужим транспортом.



Мы хотим напомнить, публикации в интернете от ответственности это не освобождают. Ни ресурсы-провокаторы, ни тех, кто поверит их пропаганде.





Решением суда

10 лет колонии усиленного режима и 10 тыс. рублей компенсации: суд вынес приговор Александру Троцкому. 45-летний мужчина 12 августа наехал на сотрудника ГАИ в Минске. Пытался скрыться. Суд расценил действия осужденного как покушение на убийство.

Шесть лет лишения свободы получили виновные в поджоге опорного пункта в Бобруйске.

В качестве своих оправданий они обвиняли алкоголь и подстрекателей к бунту деструктивные Telegram-каналы. Однако от ответственности все это не освобождает.

Вынесен приговор по делу о нападении на милиционера в Бресте.

Один из участников массовых беспорядков 9 августа признан виновным не только в оказании сопротивления милиции, но и нанесении удара кулаком в лицо стражу правопорядка.

Вынесены приговоры сотруднице интернет-ресурса tut.by и врачу больницы скорой помощи. Екатерина Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны. А Артем Сорокин - в ее разглашении. По данным обвинения, сотрудница информационного ресурса склонила медика к предоставлению информации, составляющей врачебную тайну. Сорокин приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год. Борисевич назначено 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Обоим также предстоит выплатить штраф.

Впрочем, прокуратура опротестовала приговор Екатерины Борисевич, ввиду его мягкости. Точка в определении наказания еще не поставлена.

Осужденному 22 года. Впрочем, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганства и кражи. Теперь стал рассылать оскорбления и угрозы судьям и милиционерам. Нашли его быстро.

Год химии за угрозы журналистам "СБ. Беларусь сегодня" получил 36-летний Юрий Дреко.

Сотрудниц государственного польского телеканала "Белсат" приговорили к двум годам колонии общего режима. Екатерина Андреева и Дарья Чульцова признаны виновными в подготовке и организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Ущерб Минтранса от действий составил более 11 000 рублей.

В феврале появился первый приговор по делу о массовых беспорядках 13 сентября в Бресте. Речь идет о так называемом протестном хороводе. 10 человек признаны виновными в грубом нарушении общественного порядка. Трое, признавших свою вину, отбудут наказание на так называемой домашней химии. Остальные 7 участников процесса направятся в исправительное учреждение открытого типа. Сроки наказания колеблются от года до двух лет.

Вынесен приговор фигурантам и другого дела - о сопротивлении, применении насилия, а также покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Виновными признаны Геннадий Шутов и Александр Кордюков. Последний отправится на 10 лет в колонию усиленного режима. Шутову вынесен обвинительный приговор без назначения наказания в связи со смертью. 11 августа в Бресте двое мужчин в ходе несанкционированной массовой акции, используя металлическую трубу, напали на правоохранителей. Была попытка завладеть огнестрельным табельным оружием. В ходе ее пресечения один из нападавших, ввиду активного сопротивления и завязавшейся борьбы, был ранен в область головы и впоследствии скончался в больнице.

Колония плюс 27 тысяч ущерба. Кроме сроков заключения, осужденным грозит необходимость погасить причинный материальный вред. Участники беспорядков в Бресте 10 и 11 августа признаны виновными.

По версии следствия, они громили город, транспорт и имущество местных жителей и милиции. Для этого в ход шли доски, палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской и пиротехника. Потерпевшими признаны почти три десятка человек, а сумма ущерба - более 27 000 рублей.

1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима отправится минчанин, избивший человека в одежде с госсимволикой. Инцидент произошел 25 ноября в общественном транспорте. Выпивший дебошир сначала стал оскорблять одного из пассажиров, а после в ход пошли кулаки. Фигурант также несколько раз ударил мужчину ногами.