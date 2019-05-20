Белорусские таможенники готовятся встретить гостей II Европейских игр

Серьезным экзаменом станут II Европейские игры и для белорусской таможни. В канун спортивного форума пассажиропоток, по прогнозным показателям, увеличится в 5-6 раз. А потому значительно усовершенствована техническая база - увеличен арсенал детекторов взрывных и наркотических веществ, видеорегистраторов и инженерного оснащения. Однако главная составляющая обеспечения безопасности - профессионализм специалистов. Специфика и масштаб предстоящего форума - требования к стражам границы ужесточает в разы. Чтобы выяснить, как готовятся к встрече гостей Европейских игр таможенники, наша съемочная группа отправилась в обновленный Национальный аэропорт Минск. Подробности у Александра Смирнова.



Welcome to Belarus! Традиционное приветствие наряду с девизом "Яркий год, яркий ты" станут визитной карточкой II Европейских игр. Минск принял рекордное количество заявок на участие в форуме, а значит и гостей стоит ожидать, говоря спортивным языком - настоящую волну, словно в девятибалльный шторм. Ведь это не только 4 тысячи участников, но тренерские штабы, группы поддержки и, конечно, болельщики.