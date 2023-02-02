Белорусские таможенники изъяли 664 кг наркотиков за 2022 год

Белорусские таможенники изъяли более 660 кг наркотиков и тысячи боеприпасов за минувший год. Такой информацией поделился председатель Государственного таможенного комитета. Владимир Орловский отметил: изменились подходы по пресечению правонарушений в таможенной сфере. В первую очередь связано это с событиями вокруг нашей страны. В прошлом году таможня работала в условиях санкций и перераспределения транспортных потоков.