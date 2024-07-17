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Белорусские таможенники пресекли канал ввоза и изъяли 1077 кг наркотиков и психотропов за сутки

Белорусские таможенники пресекли канал ввоза и изъяли 1077 кг наркотиков и психотропов за сутки

За сутки пресечен организованный по предварительному сговору группой лиц канал ввоза запрещенных веществ и изъята крупнейшая в истории суверенной Беларуси партия наркотиков и психотропов в размере 1077 кг. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в ГТК.

Как рассказали в ведомстве, первую часть (более 184 кг гашиша) брестские таможенники выявили в пункте пропуска "Козловичи" при досмотре польского грузовика. При попытке вывезти в РФ вторую партию (188 кг) Витебской таможней задержан второй соучастник - белорус.

Параллельно сотрудники Брестской таможни вместе с правоохранителями проводили специальные мероприятия в Бресте, были установлены контакты гражданина Польши, место сбора и хранения наркотиков для вывоза в Россию. При попытке скрыться задержан очередной фигурант, который пытался вывезти почти 706 кг психотропа 4 СМС.

Все фигуранты по делу задержаны. В отношении группы лиц Брестской таможней возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.328-1 УК.

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