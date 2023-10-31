Белорусские таможенники раскрыли аферу с автомобилями на границе

Перевозили машины в грузовике МАН. За рулем был представитель польской фирмы-перевозчика. Он представил документы на товар, где была указана стоимость 180 тыс. рублей, Даже на первый взгляд очевидно, что заявленная сумма для таких автомобилей подозрительно низкая. И действительно, реальная цена куда выше, порядка 515 тыс. Такая скидка сделана неслучайно, она позволила бы сэкономить на таможенных платежах около 116 тыс. рублей.