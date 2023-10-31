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Белорусские таможенники раскрыли аферу с автомобилями на границе

Белорусские таможенники раскрыли аферу в пункте пропуска Козловичи. Из Германии в Беларусь шли легковые автомобили - это Jeep Wrangler и Ford 2023 года выпуска.

Перевозили машины в грузовике МАН. За рулем был представитель польской фирмы-перевозчика. Он представил документы на товар, где была указана стоимость 180 тыс. рублей, Даже на первый взгляд очевидно, что заявленная сумма для таких автомобилей подозрительно низкая. И действительно, реальная цена куда выше, порядка 515 тыс. Такая скидка сделана неслучайно, она позволила бы сэкономить на таможенных платежах около 116 тыс. рублей.

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