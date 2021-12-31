Белорусские таможенники вручили подарки воспитанникам Могилевского городского социально-педагогического центра

Праздничное настроение продолжает дарить маленьким белорусам самая добрая акция "Наши дети". Новогодний утренник объединил сегодня воспитанников Могилевского городского социально-педагогического центра. Здесь находятся ребята в возрасте от 3 до 15 лет, которые остались без попечения родителей. В гостях побывали представители Государственного таможенного комитета и Белтаможсервис. Вручены подарки, в том числе денежные сертификаты на приобретение мебели.