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Белорусские таможенники вручили подарки воспитанникам Могилевского городского социально-педагогического центра

Праздничное настроение продолжает дарить маленьким белорусам самая добрая акция "Наши дети". Новогодний утренник объединил сегодня воспитанников Могилевского городского социально-педагогического центра. Здесь находятся ребята в возрасте от 3 до 15 лет, которые остались без попечения родителей. В гостях побывали представители Государственного таможенного комитета и Белтаможсервис. Вручены подарки, в том числе денежные сертификаты на приобретение мебели.



Хотелось пообщаться с детками, принести им частичку радости. Поучаствовать вместе с ними в этом утреннике, в этом празднике, привезти подарки, увидеть их счастливые лица.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси


Но самым главным подарком для этих детей всегда остается возвращение в родную семью. Это чудо произошло и в канун Нового года. Пятеро ребятишек вернулись домой.

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