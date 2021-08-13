Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино для участия в АрМИ-2021 - "Танковый биатлон"

Белорусские танкисты и техника прибыли в подмосковное Алабино. Здесь пройдет один из самых популярных конкурсов АрМИ-2021 - "Танковый биатлон". Традиционно российская сторона торжественно встретила коллег из Союзного государства под аккомпанемент военного оркестра. Для участия в соревнованиях прибыли четыре танка "Т-72Б 3". Все они прошли модернизацию около двух лет назад. На таких же боевых машинах будут выступать и другие команды.