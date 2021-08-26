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Белорусские танкисты посетили выставку "Хатынь и ее сестры" в посольстве Беларуси в Москве

Белорусские танкисты на один день сменили трассы полигона Алабино на залы культурного центра посольства Беларуси в Москве. Команда конкурса "Танковый биатлон" побывала на выставке "Хатынь и ее сестры". На фото и в архивных документах страшная информация о белорусских деревнях, полностью уничтоженных во время Великой Отечественной войны. Под немецкую оккупацию 1941-1944 годов попали свыше 9 тысяч белорусских сел, из них более 5 тысяч были сожжены вместе с местным населением.


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Приятно принимать участие в этом мероприятии, где вспоминают Великую Отечественную войну, отдают дань уважения тем героям, которые отдали жизнь за мир на нашей земле. И особенно в это время необходимо об этом помнить и не забывать. На примере наших дедов и прадедов мы не можем поступить иначе, мы не можем выступать хуже. Мы точно так же должны защищать интересы нашей страны, участвуя в конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских игр.
Андрей Некрашевич, глава белорусской делегации - судья конкурса "Танковый биатлон", начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси


Завтра второй заезд индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон"


Чтобы настроить белорусских танкистов на последующие победы, выступил ансамбльМинобороны России"Черные береты" и солисты Имперского русского балета. Кстати,именно они танцевали на открытии Армейских игр на белорусском танке.

Уже завтра состоитсявторой заезд индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон". Наш экипаж будет соревноваться с командами Азербайджана, Казахстана и Сербии.


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