Белорусские танкисты посетили выставку "Хатынь и ее сестры" в посольстве Беларуси в Москве

Приятно принимать участие в этом мероприятии, где вспоминают Великую Отечественную войну, отдают дань уважения тем героям, которые отдали жизнь за мир на нашей земле. И особенно в это время необходимо об этом помнить и не забывать. На примере наших дедов и прадедов мы не можем поступить иначе, мы не можем выступать хуже. Мы точно так же должны защищать интересы нашей страны, участвуя в конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских игр.

Андрей Некрашевич, глава белорусской делегации - судья конкурса "Танковый биатлон", начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси