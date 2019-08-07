Белорусские танкисты стали лучшими в заезде соревнований "Танковый биатлон"

На полигоне Алабино прошел третий этап индивидуальной гонки. Наша команда соревновалась с экипажами из Китая, Сербии и Азербайджана. При скорости более 70 километров в час нужно проехать три круга, преодолевая рвы и водные преграды. При этом вести огонь на поражение по нескольким мишеням. При стрельбе по вертолету не сработал датчик, и команде Беларуси засчитали штрафной круг. Несмотря на это наша команда показала лучшее время заезда - 22 минуты 17 секунд, опередив китайский экипаж. Уже после заезда судейская коллегия обнаружила пробоины в вертолете.



