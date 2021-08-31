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Белорусские танкисты выступят в полуфинале "Танкового биатлона"

Белорусы выступят в полуфинальной эстафете "Танкового биатлона" во втором заезде на боевых машинах синего цвета. Вместе с нашей командой в нем примут участие танкисты из Узбекистана, Монголии и Сербии. Состязание пройдет завтра. Экипажи уже привели вооружение танка к нормальному бою, настроили прицельное оборудование, а механики-водители проверили исправность узлов и механизмов, а также техническую готовность боевой машины к соревнованиям.

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