Белорусские танкисты выступят в полуфинале "Танкового биатлона"

Белорусы выступят в полуфинальной эстафете "Танкового биатлона" во втором заезде на боевых машинах синего цвета. Вместе с нашей командой в нем примут участие танкисты из Узбекистана, Монголии и Сербии. Состязание пройдет завтра. Экипажи уже привели вооружение танка к нормальному бою, настроили прицельное оборудование, а механики-водители проверили исправность узлов и механизмов, а также техническую готовность боевой машины к соревнованиям.