Белорусские теннисисты стартуют в основной сетке турнира US Open

Белорусские теннисисты сегодня стартуют в основной сетке US Open. Виктория Азаренко свой первый матч проведет против француженки Фионы Ферро. Илья Ивашко сыграет с аргентинцем Хуаном Мануэлем Черундоло. А Александра Саснович в первом круге встретится с полькой Магдой Линет. Вторая ракетка мира Арина Соболенко борьбу за титул начнет только 30 августа.