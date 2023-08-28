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Белорусские теннисисты стартуют в основной сетке турнира US Open

Белорусские теннисисты сегодня стартуют в основной сетке US Open. Виктория Азаренко свой первый матч проведет против француженки Фионы Ферро. Илья Ивашко сыграет с аргентинцем Хуаном Мануэлем Черундоло. А Александра Саснович в первом круге встретится с полькой Магдой Линет. Вторая ракетка мира Арина Соболенко борьбу за титул начнет только 30 августа.

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