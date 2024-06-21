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Белорусские ученые-аграрии презентуют 20 новых сортов сельскохозяйственных культур на Международной конференции в Жодино
Белорусские ученые-аграрии в этом году презентуют для промышленного производства 20 новых сортов популярных сельхозкультур. Это, к примеру, озимые: тритикале, рапс и пшеница. Как заявили на конференции в Жодино, акцент - на высокую производительность, а также устойчивость к засухе.
В Беларусь приехали специалисты из стран СНГ, среди участников форума и представители Китая. Всего более полусотни организаций. Наши ученые демонстрируют инновационные технологии в земледелии, селекции и семеноводстве. И сами изучают международный опыт АПК.
Сейчас мы в селекции смотрим не только на урожайность и продуктивность, но и погодно-климатические условия. Это их восприимчивость к засухе. Внимание обращаем и на скороспелость. Что это дает производителю? Растянутые сроки уборки это - большие сроки сушки, доработки. У техники так же больше сроки для уборки. Все это ведет к положительному экономическому эффекту.
Очень интересуют масличные культуры: это озимый рапс. Так как у нас в республике в основном работают по яровому рапсу в связи с агроклиматическими условиями. Но есть хозяйства, которые интересуют и озимым рапсом. Это как некая страховая культура для нас.
Новинки белорусских полей
Среди актуальных нынешних белорусских новинок и четыре сорта озимой пшеницы: "илви", "грея", "стася" "лея". Эта универсальная культура важная для продовольственной безопасности страны. Потенциал ее урожайности - более 100 центнеров с гектара.
Мы предлагаем производству сорта низкорослые и более высокорослые. В чем отличие? Как правило, у низкорослых сортов большее количество продуктивных стеблей, но колос немного поменьше. Предлагаются и высокорослые, которые формируют 500-550 стеблей, но в то же время имеют большой колос, в котором до 70 зерен.
Сегодня Научно-практический центр Академии наук по земледелию занимается селекционной работой по 36 сельхозкультурам, которые востребованы в АПК разных стран.
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