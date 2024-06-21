Белорусские ученые-аграрии презентуют 20 новых сортов сельскохозяйственных культур на Международной конференции в Жодино

Сейчас мы в селекции смотрим не только на урожайность и продуктивность, но и погодно-климатические условия. Это их восприимчивость к засухе. Внимание обращаем и на скороспелость. Что это дает производителю? Растянутые сроки уборки это - большие сроки сушки, доработки. У техники так же больше сроки для уборки. Все это ведет к положительному экономическому эффекту.

Сергей Кравцов, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию