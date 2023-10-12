Белорусские ученые ищут биологически активные вещества в Антарктиде, которые могут быть использованы в фармацевтической промышленности

Белорусские ученые исследуют самый холодный континент. На Антарктиде у нас собственная полярная станция.

С 2015 года на ледяном материке у подножия горы Вечерней есть кусочек белорусской земли. Наша станция способна выдержать температуру до минус 60 и порывы ветра до 80 метров в секунду. Здание также защищает полярников от сильного ультрафиолетового излучения. К слову, экспедиция на Антарктиде - это прежде всего непрерывный экологический мониторинг. А еще возможность более точно прогнозировать погоду в своих широтах, так как ледяной континент является так называемой "кухней погоды", влияющей на климат всей Земли.

Данные, получаемые в Антарктиде, уникальны, говорит директор Центра полярных исследований Владимир Рыжиков: "Установленная нашими учеными-полярниками сейсмическая станция фиксировала последние землетрясения и в Турции, и в других регионах Земли. Плюс ко всему одно изключевых направлений, которое активно развивается, - это исследования в области физиологических свойств организмов, находящихся в Антарктиде. Наши биологи выделяют биологически активные вещества, которые могут быть использованы в фармацевтической промышленности".

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Не каждая страна может позволить себе дальние походы в Антарктиде и проведение там исследований, считает ученый."Участниками 15-йБелорусской антарктической экспедиции проведен один из дальних внутриконтинентальных походов протяженностью более 120 км, что является существенным шагом в расширении географии исследований", - отметил Владимир Рыжиков.