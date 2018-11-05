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Белорусские ученые могут изучить гены и дать рекомендации
Улучшить ДНК - уже в этом веке! Такую возможность предсказал Стивен Хокинг. Впрочем, ученые уже могут, если не отредактировать гены, то изучить их и дать рекомендации.
Подробнее - Наталья Тарасюк. Каким спортом лучше заниматься, есть ли риск сердечно-сосудистых заболеваний, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы не болеть и жить дольше. Ответы на все эти вопросы дадут специалисты центра благодаря ДНК-диагностике. Они изучат нужные гены и выдадут вот такой генетический паспорт здоровья, а при желании - еще и ДНК-портрет, который можно будет повесить в своей квартире на стену.
Чтобы "написать" такую картину, понадобится немного слюны. Из полученных клеток ученые Института генетики и цитологии выделят ДНК и проанализируют ее участки - гены.
Ученые просчитают все риски из-за "нехорошего" гена. А в будущем - еще и отредактируют.
И это не совсем из области фантастики. Технология редактирования генома - уже есть. В теории она может сильно помочь в лечении наследственных заболеваний.
Другое дело - генная модификация здоровых людей, чтобы стать моложе, прожить дольше или меньше спать. Американка Элизабет Пэрриш прошла курс генной терапии против старения. По ее словам, эксперимент удался. Но, прежде чем поправлять свою ДНК, можно ее изучить и изменить, к примеру, питание.
О том, как связаны еда и ДНК, какой диеты лучше придерживаться, чтобы прожить дольше, ученые расскажут еще больше. Масштабные исследования по геномике питания в институте только начинаются.
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